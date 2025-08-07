Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Нардеп об анонсе встречи Путина и Трампа: это возможность потянуть время

Мир 12:39   07.08.2025
София Федина
народный депутат Украины
Нардеп об анонсе встречи Путина и Трампа: это возможность потянуть время Фото: София Федина/Facebook

Разговор Уиткоффа с кремлевским убийцей и «результаты» в виде якобы предварительной договоренности по поводу встречи президентов США и рф — это больше возможность потянуть время после всех тех ультиматумов… Я не понимаю восторга мировых СМИ от вероятной встречи путина и Трампа, будто бы когда-либо московия придерживалась своего слова… Поэтому приближение мира – это победа над московией на поле боя, что может быть возможно при условии еще большей военной поддержки Украины со стороны США и адского экономического прессинга московской федерации. Об этом нужно говорить, а не обдумывать, а где встретятся Трамп и путин.

Автор: София Федина, народный депутат Украины
Популярно
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
05.08.2025, 20:50
Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность
Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность
07.08.2025, 12:07
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
07.08.2025, 09:34
Новости Харькова — главное 7 августа: раскрыто происхождение катакомб в центре
Новости Харькова — главное 7 августа: раскрыто происхождение катакомб в центре
07.08.2025, 12:12
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
06.08.2025, 13:11
146 млн грн – на помощь военным: в бюджет Харькова внесли изменения
146 млн грн – на помощь военным: в бюджет Харькова внесли изменения
07.08.2025, 13:17

Новости по теме:

12:41
Закон «против НАБУ»: Зеленский встретился с антикоррупционными органами
11:05
Делегация ЮНИСЕФ в Харькове: какую помощь обещают
07:41
«Спорная» встреча Зеленского и Трампа – ISW проанализировал разговор
10:58
Терехов собирается в Рим: что там планируется
13:07
Терехов установил контакт с мэром Жироны: что это значит для Харькова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Нардеп об анонсе встречи Путина и Трампа: это возможность потянуть время»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 12:39;

  • Корреспондент София Федина, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разговор Уиткоффа с кремлевским убийцей и «результаты» в виде якобы предварительной договоренности по поводу встречи президентов США и рф —…".