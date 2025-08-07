Нардеп об анонсе встречи Путина и Трампа: это возможность потянуть время
Фото: София Федина/Facebook
Разговор Уиткоффа с кремлевским убийцей и «результаты» в виде якобы предварительной договоренности по поводу встречи президентов США и рф — это больше возможность потянуть время после всех тех ультиматумов… Я не понимаю восторга мировых СМИ от вероятной встречи путина и Трампа, будто бы когда-либо московия придерживалась своего слова… Поэтому приближение мира – это победа над московией на поле боя, что может быть возможно при условии еще большей военной поддержки Украины со стороны США и адского экономического прессинга московской федерации. Об этом нужно говорить, а не обдумывать, а где встретятся Трамп и путин.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Нардеп об анонсе встречи Путина и Трампа: это возможность потянуть время»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 12:39;
Корреспондент София Федина, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разговор Уиткоффа с кремлевским убийцей и «результаты» в виде якобы предварительной договоренности по поводу встречи президентов США и рф —…".