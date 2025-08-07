Нардеп об анонсе встречи Путина и Трампа: это возможность потянуть время

Разговор Уиткоффа с кремлевским убийцей и «результаты» в виде якобы предварительной договоренности по поводу встречи президентов США и рф — это больше возможность потянуть время после всех тех ультиматумов… Я не понимаю восторга мировых СМИ от вероятной встречи путина и Трампа, будто бы когда-либо московия придерживалась своего слова… Поэтому приближение мира – это победа над московией на поле боя, что может быть возможно при условии еще большей военной поддержки Украины со стороны США и адского экономического прессинга московской федерации. Об этом нужно говорить, а не обдумывать, а где встретятся Трамп и путин.