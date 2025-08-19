Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Встреча с Зеленским «обнулит» один из главных козырей Путина — Денисенко

Мир 09:57   19.08.2025
Вадим Денисенко
экс-нардеп
Встреча с Зеленским «обнулит» один из главных козырей Путина — Денисенко Фото: uifuture.org

Встреча Зеленский — Путин по-прежнему находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От России мы пока имеем только заявление Ушакова, что уровень встреч Украина — Россия может быть поднят. Для Путина встреча с Зеленским будет означать, что один из главных «козырей», который он вытаскивал, как факир из рукава в нужный момент, а именно тезис о нелегитимности Зеленского, будет обнулен. Стратегия Путина будет, похоже, та же, что и раньше — льстить Трампу и тянуть время.

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
19.08.2025, 09:40
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
19.08.2025, 06:00
Обстрелянная Харьковщина: в прокуратуре показали последствия ударов за сутки
Обстрелянная Харьковщина: в прокуратуре показали последствия ударов за сутки
19.08.2025, 10:10
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
19.08.2025, 07:34
ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки
ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки
19.08.2025, 09:35
«Не могу я, моя собака!»: видео спасения жителей пятиэтажки в Харькове
«Не могу я, моя собака!»: видео спасения жителей пятиэтажки в Харькове
19.08.2025, 11:05

Новости по теме:

12:39
Нардеп об анонсе встречи Путина и Трампа: это возможность потянуть время
12:41
Закон «против НАБУ»: Зеленский встретился с антикоррупционными органами
11:05
Делегация ЮНИСЕФ в Харькове: какую помощь обещают
07:41
«Спорная» встреча Зеленского и Трампа – ISW проанализировал разговор
10:58
Терехов собирается в Рим: что там планируется

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Встреча с Зеленским «обнулит» один из главных козырей Путина — Денисенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 09:57;

  • Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Встреча Зеленский — Путин по-прежнему находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От России мы пока имеем только заявление Ушакова,…".