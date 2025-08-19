Встреча с Зеленским «обнулит» один из главных козырей Путина — Денисенко

Встреча Зеленский — Путин по-прежнему находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От России мы пока имеем только заявление Ушакова, что уровень встреч Украина — Россия может быть поднят. Для Путина встреча с Зеленским будет означать, что один из главных «козырей», который он вытаскивал, как факир из рукава в нужный момент, а именно тезис о нелегитимности Зеленского, будет обнулен. Стратегия Путина будет, похоже, та же, что и раньше — льстить Трампу и тянуть время.