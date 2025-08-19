Встреча с Зеленским «обнулит» один из главных козырей Путина — Денисенко
Фото: uifuture.org
Встреча Зеленский — Путин по-прежнему находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От России мы пока имеем только заявление Ушакова, что уровень встреч Украина — Россия может быть поднят. Для Путина встреча с Зеленским будет означать, что один из главных «козырей», который он вытаскивал, как факир из рукава в нужный момент, а именно тезис о нелегитимности Зеленского, будет обнулен. Стратегия Путина будет, похоже, та же, что и раньше — льстить Трампу и тянуть время.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: встреча, денисенко, Зеленский, мир, переговоры, Путин, сша, Трамп;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Встреча с Зеленским «обнулит» один из главных козырей Путина — Денисенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 09:57;
Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Встреча Зеленский — Путин по-прежнему находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От России мы пока имеем только заявление Ушакова,…".