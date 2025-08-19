Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Зустріч із Зеленським “обнулить” один із головних козирів Путіна – Денисенко

Політика 09:57   19.08.2025
Вадим Денисенко
екснардеп
Зустріч із Зеленським “обнулить” один із головних козирів Путіна – Денисенко Фото: uifuture.org

Зустріч Зеленський-Путін досі знаходиться під питанням, попри заяву Трампа. Від Росії ми маємо поки лише заяву Ушакова, що рівень зустрічей Україна – Росія може бути піднято. Для Путіна зустріч з Зеленським – означатиме те, що одних з головних “козирів”, який він витягав, як факір з рукава в потрібний момент, а саме теза про нелегітимність Зеленського, буде обнулена. Стратегія Путіна буде, видається, та сама, що й раніше – лестити Трампу та тягнути час.

Автор: Вадим Денисенко, екснардеп
Популярно
“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
19.08.2025, 11:05
Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)
Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)
19.08.2025, 10:10
ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу
ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу
19.08.2025, 09:35
Новини Харкова — головне за 19 серпня: “приліт” на Лозівщині, бої, поранені
Новини Харкова — головне за 19 серпня: “приліт” на Лозівщині, бої, поранені
19.08.2025, 09:40
Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов
Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов
19.08.2025, 08:55
Сьогодні 19 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 серпня: яке свято та день в історії
19.08.2025, 06:00

Новини за темою:

12:39
Нардепка про анонс зустрічі Путіна та Трампа: це можливість потягнути час
12:41
Закон “проти НАБУ”: Зеленський зустрівся з антикорупційними органами
11:05
Делегація ЮНІСЕФ у Харкові: яку допомогу обіцяють
07:41
«Спірна» зустріч Зеленського і Трампа – ISW проаналізував розмову
10:58
Терехов збирається до Риму: що там планується

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Зустріч із Зеленським “обнулить” один із головних козирів Путіна – Денисенко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 09:57;

  • Кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зустріч Зеленський-Путін досі знаходиться під питанням, попри заяву Трампа. Від Росії ми маємо поки лише заяву Ушакова, що рівень зустрічей…".