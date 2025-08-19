Зустріч із Зеленським “обнулить” один із головних козирів Путіна – Денисенко
Зустріч Зеленський-Путін досі знаходиться під питанням, попри заяву Трампа. Від Росії ми маємо поки лише заяву Ушакова, що рівень зустрічей Україна – Росія може бути піднято. Для Путіна зустріч з Зеленським – означатиме те, що одних з головних “козирів”, який він витягав, як факір з рукава в потрібний момент, а саме теза про нелегітимність Зеленського, буде обнулена. Стратегія Путіна буде, видається, та сама, що й раніше – лестити Трампу та тягнути час.
