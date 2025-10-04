Близько 30 поранених, діти в лікарні: РФ вдарила по вокзалу й поїзду в Шостці

Окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області, а також по потягу “Шостка-Київ”.

Доповнено о 13:30. В “Укрзалізниці” поінформували, що росіяни атакували вокзал двічі – другий удар стався, коли тривала евакуація з обстріляних потягів.

“Вражено два потяги: приміський Терещенська—Новгород-Сіверський та Шостка—Київ. Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами. Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях”, – зазначили залізничники.

Подробиці про результати обстрілу повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, ворог прицільно вдарив по потягу із цивільними людьми.

“Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція”, – написав Григоров.

Т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк розповіла “Суспільному”, що внаслідок обстрілів відомо про 30 постраждалих. Поранених відвезли до лікарні. Також горить вагон поїзда.

Тим часом в “Укрзалізниці” попередили, що через “прильоти” скасовуються частина приміських поїздів на Сумщині. І додали, що фахівці працюватимуть над відновленням зруйнованого та поновленням руху поїздів.

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його інформацією, росіяни випустили БпЛА. Під атаку потрапили пасажири та працівники “Укрзалізниці”.

“Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність”, – написав глава держави.