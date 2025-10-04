Около 30 раненых, начались пожары: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке

Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области, а также по поезду «Шостка-Киев».

Подробности о результатах обстрела сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. По его словам, враг прицельно ударил по поезду с гражданскими людьми.

«Пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Разворачивается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, идет спасательная операция», – написал Григоров.

В.и.о. главы Шосткинской РВА Оксана Тарасюк рассказала «Суспільному», что в результате обстрелов известно о трех десятках пострадавших. Раненых отвезли в больницу. Также горит вагон поезда.

Тем временем в «Укрзалізниці» предупредили, что из-за «прилетов» отменяются часть пригородных поездов на Сумщине. И добавили, что специалисты будут работать над восстановлением разрушенного, а также возобновлением движения поездов.

На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По его информации, россияне выпустили БпЛА. Под атаку попали пассажиры и работники «Укрзалізниці».

«Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, мир не имеющий права игнорировать. Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их прекратить это. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность», – написал глава государства.