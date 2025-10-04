«Акт геноцида»: удары по энергообъектам на Черниговщине, Харьковщина без света

В результате массированных ударов по энергообъектам в Черниговской области начались аварийные отключения света.

В ночь на 4 октября в Черниговской области прозвучали взрывы. На местах «прилетов» начались пожары, сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Позже в АО «Черниговоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений.

«Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей. Энергетики уже приступили к их перезаживлению. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения. Сегодня его принцип предполагает отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три — нет). Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, невзирая на ситуацию, не было. Более того, надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены», – говорится в сообщении.

Без света из-за ударов были и жители двух районов Харьковщины – Чугуевского и Лозовского. Утром 4 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что жители Чугуевщины уже со светом.

«На данный момент ведутся ремонтные работы в Лозовском районе. Бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей», – написал начальник ХОВА.

Напомним, утром 4 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остались около четырех тысяч абонентов Харьковщины – порядка полутора тысяч жителей в Лозовском районе и двух с половиной тысяч – в Чугуевском.

До этого вечером 4 октября Харькове в некоторых районах свет пропал либо начал мигать. Официальных сообщений о перебоях с электроэнергией в Харькове не было. Однако незадолго до того, как в некоторых районах города начал мигать свет, были слышны взрывы в области. В Златополе электричество вообще отключилось, сообщил мэр города Николай Бакшеев.