Live
  • Сб 04.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Четыре пожара в лесах тушат спасатели, горит 54 гектара – ГСЧС

Происшествия 08:03   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четыре пожара в лесах тушат спасатели, горит 54 гектара – ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе начался 31 пожар. 

В результате российских обстрелов на Харьковщине начались шесть пожаров. Горело в Лозовском, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области.

«Днем российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Боровской громады Изюмского района. В окрестностях села Пески-Радковские горела сухая трава на открытой местности на площади 500 метров квадратных В селе Подлиман горели трава и камыши на площади 1,5 гектара. В селе Шиповатое Купянского района зафиксированы попадания в лесополосу, в результате чего возник пожар площадью 2,5 гектара», – передают в ГСЧС.

Также за сутки спасатели ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах на площади 8,2 гектара. На данный момент бушует еще четыре пожара в Изюмском районе. Общая площадь возгорания – 54 гектара.

Напомним, накануне в облуправлении ГСЧС сообщали, что вражеские БпЛА атаковали сельхозпредприятие в Нововодолажской громаде. На месте «прилетов» возникли пожары – загорелись восемь зданий для содержания животных на площади 13,6 тысячи квадратных метров. В результате обстрелов погибли около 13 тысяч свиней. Кроме того, пострадал сотрудник предприятия. В Харьковской облпрокуратуре уточнили, что враг выпустил по предприятию сразу десять БпЛА типа «Герань-2».

Читайте также: Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 4 октября в Харькове и области
Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 4 октября в Харькове и области
03.10.2025, 21:00
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
03.10.2025, 22:03
ISW: второй день подряд ВС РФ захватывают территории в Волчанске
ISW: второй день подряд ВС РФ захватывают территории в Волчанске
04.10.2025, 07:14
Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков
Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков
03.10.2025, 19:47
РФ атаковала газдобычу и убила 13 тысяч свиней Харьковщины — итоги 3 октября
РФ атаковала газдобычу и убила 13 тысяч свиней Харьковщины — итоги 3 октября
03.10.2025, 22:58
Новости Харькова — главное 4 октября: бои на Харьковщине, пожары из-за ударов
Новости Харькова — главное 4 октября: бои на Харьковщине, пожары из-за ударов
04.10.2025, 08:31

Новости по теме:

03.10.2025
ГСЧС: из-за обстрелов на Харьковщине бушевали девять пожаров
02.10.2025
Пострадал ребенок: о пожарах в регионе проинформировали в ГСЧС
30.09.2025
ГСЧС: в двух районах Харьковщины бушуют лесные пожары
26.09.2025
За сутки на Харьковщине бушевали 29 лесных пожаров, еще семь тушат – ГСЧС
25.09.2025
Россияне обстреляли КП на Купянщине: погиб мужчина


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Четыре пожара в лесах тушат спасатели, горит 54 гектара – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 08:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе начался 31 пожар. ".