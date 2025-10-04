Четыре пожара в лесах тушат спасатели, горит 54 гектара – ГСЧС
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе начался 31 пожар.
В результате российских обстрелов на Харьковщине начались шесть пожаров. Горело в Лозовском, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области.
«Днем российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Боровской громады Изюмского района. В окрестностях села Пески-Радковские горела сухая трава на открытой местности на площади 500 метров квадратных В селе Подлиман горели трава и камыши на площади 1,5 гектара. В селе Шиповатое Купянского района зафиксированы попадания в лесополосу, в результате чего возник пожар площадью 2,5 гектара», – передают в ГСЧС.
Также за сутки спасатели ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах на площади 8,2 гектара. На данный момент бушует еще четыре пожара в Изюмском районе. Общая площадь возгорания – 54 гектара.
Напомним, накануне в облуправлении ГСЧС сообщали, что вражеские БпЛА атаковали сельхозпредприятие в Нововодолажской громаде. На месте «прилетов» возникли пожары – загорелись восемь зданий для содержания животных на площади 13,6 тысячи квадратных метров. В результате обстрелов погибли около 13 тысяч свиней. Кроме того, пострадал сотрудник предприятия. В Харьковской облпрокуратуре уточнили, что враг выпустил по предприятию сразу десять БпЛА типа «Герань-2».
- • Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 08:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина