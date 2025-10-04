Чотири пожежі в лісах гасять рятувальники, горить 54 гектари – ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у регіоні розпочалася 31 пожежа.

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині розпочалися шість пожеж. Горіло у Лозівському, Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

“Вдень російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Борівської громади Ізюмського району. На околиці села Піски-Радківські горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 500 м кв. У селі Підлиман горіли трава та очерет на площі 1,5 га. У селі Шипувате Куп’янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площею 2,5 га”, – передають у ДСНС.

Також за добу рятувальники ліквідували 11 пожеж у природних екосистемах на площі 8,2 га. Наразі вирують ще чотири пожежі в Ізюмському районі. Загальна площа займання – 54 гектари.

Нагадаємо, напередодні в облуправлінні ДСНС повідомляли, що ворожі БпЛА атакували сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді. На місці “прильотів” виникли пожежі – спалахнули вісім будівель для утримання тварин на площі 13,6 тисячі квадратних метрів. Внаслідок обстрілів загинули близько 13 тисяч свиней. Окрім того, постраждав співробітник підприємства. У Харківській облпрокуратурі уточнили, що ворог випустив по підприємству одразу десять БпЛА типу «Герань-2».