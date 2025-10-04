Live
Около четырех тысяч абонентов на Харьковщине остались без света – Синегубов

Общество 09:07   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Около четырех тысяч абонентов на Харьковщине остались без света – Синегубов Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

О разрушениях и раненых из-за атак оккупантов сообщил утром 4 октября начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Временно без энергоснабжения четыре населенных пункта в Лозовской громаде (в общей сложности 1500 абонентов) и один — в Чугуевском (около 2500 абонентов)», – рассказал Синегубов.

В результате обстрелов ранения получили пять человек.

«В с. Лесная Стенка Куриловской громады пострадали 59-летний и 47-летний мужчины и 55-летняя и 53-летняя женщины; в с. Дачное Слобожанской громады пострадал 63-летний мужчина. Также в результате взрыва неизвестного предмета в пос. Золочев пострадал 38-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

В течение суток зафиксировали удары такого вооружения:

  • 23 БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов.

«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Лесная Стенка), автомобиль (сел. Купянск-Узловой); в Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки (с. Одноробовка), частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Перовское)», – написал Синегубов.

Напомним, вечером 4 октября Харькове в некоторых районах свет пропал либо начал мигать. Официальных сообщений о перебоях с электроэнергией в Харькове не было. Однако незадолго до того, как в некоторых районах города начал мигать свет, были слышны взрывы в области. В Златополе электричество вообще отключилось, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

Читайте также: Генштаб: интенсивность боев на севере области возросла

Автор: Николь Костенко-Лагутина
