Близько чотирьох тис абонентів на Харківщині залишилися без світла – Синєгубов
Про руйнування та поранених через атаки окупантів повідомив вранці 4 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Тимчасово без енергопостачання чотири населені пункти у Лозівському районі (загалом 1500 абонентів) та один – у Чугуївському (близько 2500 абонентів)”, – розповів Синєгубов.
Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро людей.
“У с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждали 59-річний і 47-річний чоловіки та 55-річна і 53-річна жінки; у с. Дачне Слобожанської громади постраждав 63-річний чоловік. Також внаслідок вибуху невідомого предмету в сел. Золочів постраждав 38-річний чоловік”, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби зафіксували удари такого озброєння:
- 23 БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- п’ять fpv-дронів.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісна Стінка), автомобіль (сел. Куп’янськ-Вузловий); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Перовське)“, – написав Синєгубов.
Нагадаємо, ввечері 4 жовтня Харкові в деяких районах світло пропало або почало блимати. Офіційних повідомлень про перебої з електроенергією у Харкові не було. Проте незадовго до того, як у деяких районах міста почало блимати світло, були чутні вибухи в області. У Златополі електрика взагалі відключилася, повідомив мер міста Микола Бакшеєв.
Новини за темою:
