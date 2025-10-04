Генштаб: інтенсивність боїв на півночі області зросла
Вранці 4 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що були на Харківщині протягом доби.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 13 атак біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському – ворог намагався прорватися тричі біля Куп’янська, Радьківки та Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе”, – уточнили у ГШ.
Втрати росіян такі:
