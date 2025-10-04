ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську

Те, що росіяни знову успішно атакували півночі від Харкова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили на геолокаційних кадрах.

Згідно з отриманою інформацією, ворог просунувся вздовж залізниці у західній частині Вовчанська та захопив станцію Вовчанськ.

“Непідтверджені наступи: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в лісистих районах поблизу Синельникового (на захід від Вовчанська). 2 та 3 жовтня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Синельникового, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували в центрі Вовчанська”, – зазначили в ISW.

А ось інформація росіян про те, що ЗС РФ просунулися на захід і на південь уздовж автомагістралі Куп’янськ-Чугуїв виявилася фейковою. Як і дані окупантів про те, що під їхнім контролем приблизно третина Куп’янська.

“2 та 3 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська у напрямку Колодязного; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки, Нововасилівки та Красного Першого; та на схід від Куп’янська поблизу Піщаного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Кіндрашівки (на північний захід від Куп’янська) та Голубівки (на північ від Куп’янська)”, – додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, напередодні в ISW передавали, що ЗС РФ змогли захопити нові території на Південно-Слобожанському напрямку. Так, за даними аналітиків, ворог просунувся на захід від Вовчанського олійноекстракційного заводу. Підприємство знаходиться у північно-західній частині міста. Також бої точилися біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового.