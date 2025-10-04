Live
  • Сб 04.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську

Україна 07:14   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську

Те, що росіяни знову успішно атакували півночі від Харкова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили на геолокаційних кадрах.

Згідно з отриманою інформацією, ворог просунувся вздовж залізниці у західній частині Вовчанська та захопив станцію Вовчанськ.

Непідтверджені наступи: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в лісистих районах поблизу Синельникового (на захід від Вовчанська). 2 та 3 жовтня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Синельникового, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували в центрі Вовчанська”, – зазначили в ISW.

А ось інформація росіян про те, що ЗС РФ просунулися на захід і на південь уздовж автомагістралі Куп’янськ-Чугуїв виявилася фейковою. Як і дані окупантів про те, що під їхнім контролем приблизно третина Куп’янська.

“2 та 3 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська у напрямку Колодязного; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки, Нововасилівки та Красного Першого; та на схід від Куп’янська поблизу Піщаного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Кіндрашівки (на північний захід від Куп’янська) та Голубівки (на північ від Куп’янська)”, – додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, напередодні в ISW передавали, що ЗС РФ змогли захопити нові території на Південно-Слобожанському напрямку. Так, за даними аналітиків, ворог просунувся на захід від Вовчанського олійноекстракційного заводу. Підприємство знаходиться у північно-західній частині міста. Також бої точилися біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового.

Читайте також: Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне 4 жовтня: бої на Харківщині, пожежі через удари
Новини Харкова — головне 4 жовтня: бої на Харківщині, пожежі через удари
04.10.2025, 08:31
ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську
ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську
04.10.2025, 07:14
Чотири пожежі в лісах гасять рятувальники, горить 54 гектари – ДСНС
Чотири пожежі в лісах гасять рятувальники, горить 54 гектари – ДСНС
04.10.2025, 08:03
Генштаб: інтенсивність боїв на півночі області зросла
Генштаб: інтенсивність боїв на півночі області зросла
04.10.2025, 08:21
Сьогодні 4 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 жовтня: яке свято та день в історії
04.10.2025, 06:00
РФ атакувала газвидобуток і вбила 13 тисяч свиней – підсумки 3 жовтня
РФ атакувала газвидобуток і вбила 13 тисяч свиней – підсумки 3 жовтня
03.10.2025, 22:58

Новини за темою:

03.10.2025
В ISW зафіксували просування РФ на півночі від Харкова
02.10.2025
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
01.10.2025
ЗСУ відбили населений пункт на Борівському напрямку, але є успіхи і в РФ
30.09.2025
Ворог окупував нові території на Харківщині – в ISW повідомили подробиці
27.09.2025
Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 07:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що росіяни знову успішно атакували півночі від Харкова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили на геолокаційних кадрах.".