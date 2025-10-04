ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську
Те, що росіяни знову успішно атакували півночі від Харкова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили на геолокаційних кадрах.
Згідно з отриманою інформацією, ворог просунувся вздовж залізниці у західній частині Вовчанська та захопив станцію Вовчанськ.
“Непідтверджені наступи: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в лісистих районах поблизу Синельникового (на захід від Вовчанська). 2 та 3 жовтня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Синельникового, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували в центрі Вовчанська”, – зазначили в ISW.
А ось інформація росіян про те, що ЗС РФ просунулися на захід і на південь уздовж автомагістралі Куп’янськ-Чугуїв виявилася фейковою. Як і дані окупантів про те, що під їхнім контролем приблизно третина Куп’янська.
“2 та 3 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська у напрямку Колодязного; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки, Нововасилівки та Красного Першого; та на схід від Куп’янська поблизу Піщаного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Кіндрашівки (на північний захід від Куп’янська) та Голубівки (на північ від Куп’янська)”, – додали в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, напередодні в ISW передавали, що ЗС РФ змогли захопити нові території на Південно-Слобожанському напрямку. Так, за даними аналітиків, ворог просунувся на захід від Вовчанського олійноекстракційного заводу. Підприємство знаходиться у північно-західній частині міста. Також бої точилися біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового.
Читайте також: Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 07:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що росіяни знову успішно атакували півночі від Харкова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили на геолокаційних кадрах.".