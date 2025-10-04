ISW: второй день подряд ВС РФ захватывают территории в Волчанске
То, что россияне вновь успешно атаковали на севере от Харькова, аналитики Института изучения войны (ISW) заметили на геолокационных кадрах.
Согласно полученной информации, враг продвинулся вдоль железной дороги в западной части Волчанска и захватил станцию Волчанск.
«Неподтвержденные наступления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в лесистых районах вблизи Синельниково (к западу от Волчанска). 2 и 3 октября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Синельниково, Волчанска и Волчанских Хуторов. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в центре Волчанска», – отметили в ISW.
А вот информация россиян о том, что ВС РФ продвинулись на запад и на юг вдоль автомагистрали Купянск-Чугуев оказалась фейковой. Как и данные оккупантов о том, что под их контролем примерно треть Купянска.
«2 и 3 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска в направлении Колодезного; к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки, Нововасильевки; восточнее Купянска близ Песчаного. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Кондрашовки (к северо-западу от Купянска) и Голубовки (к северу от Купянска)», – добавили в Институте изучения войны.
Напомним, накануне в ISW передавали, что ВС РФ смогли захватить новые территории на Южно-Слобожанском направлении. Так по данным аналитиков, враг продвинулся на запад от Волчанского маслоэкстракционного завода. Предприятие находится в северо-западной части города.
- • Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 07:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина