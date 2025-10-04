Live
ISW: второй день подряд ВС РФ захватывают территории в Волчанске

Украина 07:14   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
То, что россияне вновь успешно атаковали на севере от Харькова, аналитики Института изучения войны (ISW) заметили на геолокационных кадрах.

Согласно полученной информации, враг продвинулся вдоль железной дороги в западной части Волчанска и захватил станцию Волчанск.

«Неподтвержденные наступления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в лесистых районах вблизи Синельниково (к западу от Волчанска). 2 и 3 октября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Синельниково, Волчанска и Волчанских Хуторов. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в центре Волчанска», – отметили в ISW.

А вот информация россиян о том, что ВС РФ продвинулись на запад и на юг вдоль автомагистрали Купянск-Чугуев оказалась фейковой. Как и данные оккупантов о том, что под их контролем примерно треть Купянска.

«2 и 3 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска в направлении Колодезного; к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки, Нововасильевки; восточнее Купянска близ Песчаного. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Кондрашовки (к северо-западу от Купянска) и Голубовки (к северу от Купянска)», – добавили в Институте изучения войны.

Напомним, накануне в ISW передавали, что ВС РФ смогли захватить новые территории на Южно-Слобожанском направлении. Так по данным аналитиков, враг продвинулся на запад от Волчанского маслоэкстракционного завода. Предприятие находится в северо-западной части города.

Читайте также: Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
