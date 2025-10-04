Генштаб: интенсивность боев на севере области возросла
Утром 4 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 13 атак возле Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском – враг пытался прорваться три раза около Купянска, Радьковки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4433 обстрела, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6264 дрона-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Потери россиян следующие:
