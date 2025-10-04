“Акт геноциду”: удари по енергооб’єктах на Чернігівщині, Харківщина без світла
Внаслідок масованих ударів по енергооб’єктах у Чернігівській області почалися аварійні відключення світла.
У ніч проти 4 жовтня на Чернігівщині пролунали вибухи. На місцях “прильотів” почалися пожежі, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Пізніше в АТ “Чернігівобленерго” повідомили про запровадження аварійних відключень.
“Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об’єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики вже приступили до їх перезаживлення. У той же час в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три — немає). Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені”, – йдеться в повідомлені.
Без світла через удари були й мешканці двох районів Харківщини – Чугуївського та Лозівського. Вранці 4 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що мешканці Чугуївщини вже зі світлом.
“Наразі тривають ремонтні роботи в Лозівському районі. Бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів“, – написав начальник ХОВА.
Нагадаємо, вранці 4 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла залишилося близько чотирьох тисяч абонентів Харківщини – близько півтори тисячі мешканців у Лозівському районі та двох з половиною тисяч – у Чугуївському.
До цього ввечері 4 жовтня Харкові в деяких районах світло пропало або почало блимати. Офіційних повідомлень про перебої з електроенергією у Харкові не було. Проте незадовго до того, як у деяких районах міста почало блимати світло, були чутні вибухи в області. У Златополі електрика взагалі відключилася, повідомив мер міста Микола Бакшеєв.
4 Жовтня 2025 в 09:46
