Терехов кличе харків’ян на зустріч: що планує обговорити

Мер Харкова Ігор Терехов пропонує мешканцям міста зустрітися, щоб обговорити відновлення міста, відповісти на всі питання щодо транспорту, публічних місць та зелених насаджень.

«Участь в конференції візьмуть громадські активісти, фахівці з різних галузей, молодь та керівництво профільних установ і департаментів міської ради. Впевнений, що ця розмова дасть початок відкритому діалогу між владою та громадою щодо майбутнього Харкова. Відбудеться вона сьогодні о 12.00 у Харківському Медіа хабі (5-й під’їзд Держпрому, майдан Свободи, 5)», – пише мер.

Він також залишив посилання на онлайн-трансляцію для усіх охочих долучитися.

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що особисто Терехова на зустрічі не буде. Від міста братимуть участь керівники профільних напрямків з відбудови.