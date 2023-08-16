Терехов кличе харків’ян на зустріч: що планує обговорити
Мер Харкова Ігор Терехов пропонує мешканцям міста зустрітися, щоб обговорити відновлення міста, відповісти на всі питання щодо транспорту, публічних місць та зелених насаджень.
«Участь в конференції візьмуть громадські активісти, фахівці з різних галузей, молодь та керівництво профільних установ і департаментів міської ради. Впевнений, що ця розмова дасть початок відкритому діалогу між владою та громадою щодо майбутнього Харкова. Відбудеться вона сьогодні о 12.00 у Харківському Медіа хабі (5-й під’їзд Держпрому, майдан Свободи, 5)», – пише мер.
Він також залишив посилання на онлайн-трансляцію для усіх охочих долучитися.
У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що особисто Терехова на зустрічі не буде. Від міста братимуть участь керівники профільних напрямків з відбудови.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов пропонує мешканцям міста зустрітися, щоб обговорити відновлення міста, відповісти на всі питання щодо транспорту, публічних місць та зелених насаджень.".