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Ударные БПЛА летят в Харьков — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 08:39   16.08.2023
Оксана Горун
Ударные БПЛА летят в Харьков — Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ предупредили харьковчан о необходимости быть в укрытиях.

«Группа ударных БпЛа следует в Харьков! Оставайтесь в укрытиях!» — написали в telegram ВС ВСУ в 8:35 16 августа.

Тревога в регионе звучит с 07:42. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в области зафиксировали «Шахед».  Некоторые telegram-каналы региона написали о взрывах в области и работе ПВО.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ предупредили харьковчан о необходимости быть в укрытиях".