Ударные БПЛА летят в Харьков — Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ предупредили харьковчан о необходимости быть в укрытиях.
«Группа ударных БпЛа следует в Харьков! Оставайтесь в укрытиях!» — написали в telegram ВС ВСУ в 8:35 16 августа.
Тревога в регионе звучит с 07:42. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в области зафиксировали «Шахед». Некоторые telegram-каналы региона написали о взрывах в области и работе ПВО.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ предупредили харьковчан о необходимости быть в укрытиях".