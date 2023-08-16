Ударные БПЛА летят в Харьков — Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ предупредили харьковчан о необходимости быть в укрытиях.

«Группа ударных БпЛа следует в Харьков! Оставайтесь в укрытиях!» — написали в telegram ВС ВСУ в 8:35 16 августа.

Тревога в регионе звучит с 07:42. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в области зафиксировали «Шахед». Некоторые telegram-каналы региона написали о взрывах в области и работе ПВО.