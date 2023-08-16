Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ попередили харків’ян про необхідність бути в укриттях.
“Група ударних БПЛА прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях!” – написали в телеграмі ПС ЗСУ о 8:35 16 серпня.
Тривога в регіоні звучить із 07:42. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛА. Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що в області зафіксували “Шахед”. Деякі телеграм-канали регіону написали про вибухи в області та роботу ППО.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ попередили харків’ян про необхідність бути в укриттях".