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Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ

Події 08:39   16.08.2023
Оксана Горун
Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ попередили харків’ян про необхідність бути в укриттях.

“Група ударних БПЛА прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях!” написали в телеграмі ПС ЗСУ о 8:35 16 серпня.

Тривога в регіоні звучить із 07:42. Повітряні сили ЗСУ  попередили про загрозу застосування ударних БПЛА. Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що в області зафіксували “Шахед”. Деякі телеграм-канали регіону написали про вибухи в області та роботу ППО.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ попередили харків’ян про необхідність бути в укриттях".