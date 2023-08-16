Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ попередили харків’ян про необхідність бути в укриттях.

“Група ударних БПЛА прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях!” – написали в телеграмі ПС ЗСУ о 8:35 16 серпня.

Тривога в регіоні звучить із 07:42. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛА. Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що в області зафіксували “Шахед”. Деякі телеграм-канали регіону написали про вибухи в області та роботу ППО.