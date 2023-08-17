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Более 50 проектов реализует ЮНИСЕФ в шести громадах Харьковщины

Общество 17:29   17.08.2023
Оксана Якушко
Более 50 проектов реализует ЮНИСЕФ в шести громадах Харьковщины

Участие в программе ЮНИСЕФ «Лучший уход для каждого ребенка» принимают Балаклейская, Валковская, Кегичевская, Красноградская, Песочинская и Чугуевская громады. В пилотных громадах поддержат направления образования, здравоохранения, водоснабжения, санитарии, гигиены, а также развитие молодежных инициатив, сообщила ХОВА.

«Сегодня в Харьковской области работает 29 сотрудников от ЮНИСЕФ. Мы открыли офис в Харькове и я уверен, что он будет функционировать даже после завершения войны. Мы начинаем с 8 миллионов долларов в рамках проекта. Это позволит нам в течение 6 месяцев внедрить более 50 проектов в 6 громадах. Важно, чтобы был ответственный подход от представителей областных властей, ЮНИСЕФ, громад и тогда все сложится. Сможем найти еще средства на новые проекты», – сказал глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мурат Шахин.

Руководитель программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Людмила Паламарь презентовала концепцию и план внедрения программы кросс-секторального сотрудничества ЮНИСЕФ с территориальными громадами Харьковской области. В нее входит сотрудничество в направлениях образования, здравоохранения, водоснабжения, санитарии, гигиены, а также развитие молодежных инициатив. Первый этап программы рассчитан на восемь месяцев.

В частности, в Балаклейской громаде в рамках программы отремонтируют и обустроят укрытие в одном из лицеев. Также в укрытиях планируют организовать занятия, чтоб восстановить утраченные знания по украинскому и английскому языкам, математике. Для местного молодежного центра будут обучать команду и финансировать их деятельность в течение 6 месяцев, а еще дополнительно выделят средства на 2 молодежных проекта.

«Мы уже около года сотрудничаем с ЮНИСЕФ. В рамках Меморандума о взаимопонимании проведем реконструкцию водопровода и водонапорного коллектора. Очень благодарен, что есть возможность приобщиться к новому проекту, ориентированному на детей. На базе нашего молодежного центра будет создана точка «Совместно». Будем внедрять инновации для детей и молодежи, чтобы они почувствовали улучшение в обществе», – рассказал начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Также Балаклейской громаде предоставят оборудование для медицинских учреждений, отремонтируют педиатрическую амбулаторию и санузлы в 3 учебных заведениях, молодежных центрах, медучреждениях, центрах предоставления социальных услуг.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 17:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участие в программе ЮНИСЕФ «Лучший уход для каждого ребенка» принимают Балаклейская, Валковская, Кегичевская, Красноградская, Песочинская и Чугуевская громады. В пилотных громадах поддержат направления образования, здравоохранения, водоснабжения, санитарии, гигиены, а также развитие молодежных инициатив, сообщила ХОВА.".