Понад 50 проектів впровадить ЮНІСЕФ у шести громадах Харківщини

Участь у програмі ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини» беруть Балаклійська, Валківська, Кегичівська, Красноградська, Пісочинська та Чугуївська громади. У пілотних громадах підтримають напрямки освіти, охорони здоров’я, водопостачання, санітарії, гігієни, а також розвиток молодіжних ініціатив, повідомила ХОВА.

«Сьогодні на Харківщині працює 29 співробітників від ЮНІСЕФ. Ми відкрили офіс у Харкові, і я впевнений, що він буде функціонувати навіть після завершення війни. Ми починаємо з 8 мільйонів доларів у межах проєкту. Це дозволить нам протягом 6 місяців впровадити понад 50 проєктів у 6 громадах. Важливо, щоб був відповідальний підхід від представників обласної влади, ЮНІСЕФ, громад і тоді все складеться. Зможемо знайти ще кошти на нові проєкти», – сказав голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін.

Керівниця програм Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Людмила Паламар презентувала концепцію та план впровадження програми крос-секторальної співпраці ЮНІСЕФ з територіальними громадами Харківської області. У неї входить співпраця в напрямках освіти, охорони здоров’я, водопостачання, санітарії, гігієни, а також розвиток молодіжних ініціатив.Перший етап програми розрахований на вісім місяців.

Зокрема, у Балаклійській громаді у межах програми відремонтують і облаштують укриття в одному з ліцеїв. Також в укриттях планують організувати заняття для надолуження освітніх втрат з української та англійської мов, математики. Для місцевого молодіжного центру навчатимуть команду та фінансуватимуть їх діяльність протягом 6 місяців, а ще додатково виділять кошти на 2 молодіжні проєкти.

«Ми вже близько року співпрацюємо з ЮНІСЕФ. У межах Меморандуму про взаєморозуміння проведемо реконструкцію водогону та водонапірного колектору. Дуже вдячний, що є змога долучитися до нового проєкту, орієнтованого на дітей. На базі нашого молодіжного центру буде створена точка «Спільно». Впроваджуватимемо інновації для дітей та молоді, аби вони відчули покращення в громаді», – розповів начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Також Балаклійській громаді нададуть обладнання для медичних закладів, відремонтують педіатричну амбулаторію та санвузли у 3 закладах освіти, молодіжних центрах, медустановах, центрах надання соціальних послуг.