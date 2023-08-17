Россияне ударили по частному сектору: спасатели тушили пожар в Купянске (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Купянске в Харьковской области спасатели ликвидировали очередной пожар, вызванный врагом.
Утром 17 августа армия РФ ударила из тяжелой артиллерии по частному сектору в Купянске. Загорелось хозяйственное сооружение, летняя кухня и два гаража, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Площадь пожара составила 80 кв.м. В 12:15 возгорание спасатели полностью ликвидировали.
Напомним, в результате вражеских обстрелов Купянска погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске в Харьковской области спасатели ликвидировали очередной пожар, вызванный врагом.".