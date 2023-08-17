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Россияне ударили по частному сектору: спасатели тушили пожар в Купянске (фото)

Происшествия 15:58   17.08.2023
Виктория Яковенко
Россияне ударили по частному сектору: спасатели тушили пожар в Купянске (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Купянске в Харьковской области спасатели ликвидировали очередной пожар, вызванный врагом.

Утром 17 августа армия РФ ударила из тяжелой артиллерии по частному сектору в Купянске. Загорелось хозяйственное сооружение, летняя кухня и два гаража, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Площадь пожара составила 80 кв.м. В 12:15 возгорание спасатели полностью ликвидировали.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Купянска погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске в Харьковской области спасатели ликвидировали очередной пожар, вызванный врагом.".