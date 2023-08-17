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Ворог вдарив по приватному сектору: рятувальники гасили пожежу в Куп’янську

Події 15:58   17.08.2023
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по приватному сектору: рятувальники гасили пожежу в Куп’янську Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В Куп’янську на Харківщині рятувальники ліквідували чергову пожежу, спричинену ворогом.

Зранку 17 серпня армія РФ вдарила з важкої артилерії по приватному сектору в Куп’янську. Загорілась господарча споруда, літня кухня та два гаражі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Площа пожежа склала 80 кв.м. О 12:15 загоряння рятувальники повністю ліквідували.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янську на Харківщині рятувальники ліквідували чергову пожежу, спричинену ворогом.".