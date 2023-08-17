Войска РФ били из авиации по Харьковщине и вновь пытались наступать — Генштаб
Армия РФ на Харьковщине в течение суток снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также враг нанес авиационные удары в районах сел Петропавловка и Кучеровка Купянского района.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляное, Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Чернещина.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".