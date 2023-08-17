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Войска РФ били из авиации по Харьковщине и вновь пытались наступать — Генштаб

Происшествия 19:28   17.08.2023
Елена Нагорная
Войска РФ били из авиации по Харьковщине и вновь пытались наступать — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине в течение суток снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиационные удары в районах сел Петропавловка и Кучеровка Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляное, Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Чернещина.

Читайте также: Армия РФ резко увеличила количество авиаударов по Харьковщине: данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 19:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".