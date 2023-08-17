Войска РФ били из авиации по Харьковщине и вновь пытались наступать — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине в течение суток снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиационные удары в районах сел Петропавловка и Кучеровка Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляное, Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Чернещина.