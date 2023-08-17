Генштаб: війська РФ били з авіації по Харківщині та знову намагалися наступати
Армія РФ на Харківщині протягом доби знову вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також ворог завдав авіаційних ударів у районах сіл Петропавлівка та Кучерівка Куп’янського району.
Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Покаляне, Петропавлівка, Подоли, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Чернещина.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині протягом доби знову вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".