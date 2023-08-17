Вступил в сговор с россиянином: в Харькове будут судить воина ВСУ за госизмену
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
В Харькове военный ВСУ подозревается в госизмене.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. По их данным, с августа прошлого года военный вступил в сговор с представителем РФ.
В мессенджере воин присылал жителю страны-агрессора места дислокации подразделений и военной техники ВСУ, секретную информацию полученную во время служебных совещаний — боевые приказы, общий план запланированных действий части, отметили правоохранители.
Военному сообщили о подозрении в госизмене (ч.2 ст.111 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове военный ВСУ подозревается в госизмене.".