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Вступил в сговор с россиянином: в Харькове будут судить воина ВСУ за госизмену

Общество 13:49   17.08.2023
Виктория Яковенко
Вступил в сговор с россиянином: в Харькове будут судить воина ВСУ за госизмену Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

В Харькове военный ВСУ подозревается в госизмене.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. По их данным, с августа прошлого года военный вступил в сговор с представителем РФ.

В мессенджере воин присылал жителю страны-агрессора места дислокации подразделений и военной техники ВСУ, секретную информацию полученную во время служебных совещаний — боевые приказы, общий план запланированных действий части, отметили правоохранители.

Военному сообщили о подозрении в госизмене (ч.2 ст.111 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 13:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове военный ВСУ подозревается в госизмене.".