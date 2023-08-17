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Вступив у змову з росіянином: у Харкові судитимуть воїна ЗСУ за держзраду

Суспільство 13:49   17.08.2023
Вікторія Яковенко
Вступив у змову з росіянином: у Харкові судитимуть воїна ЗСУ за держзраду Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

У Харкові військового ЗСУ підозрюють у держзраді.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. За їхніми даними, з серпня минулого року військовий вступив у змову з представником РФ.

В месенджері воїн надсилав жителю країни-агресорки місця дислокації підрозділів та військової техніки ЗСУ, секретну інформацію отриману під час службових нарад — бойові накази, загальний замисел запланованих дій частини, зазначили правоохоронці.

Військовому повідомили про підозру в держзраді (ч.2 ст.111 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 13:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові військового ЗСУ підозрюють у держзраді.".