Вступив у змову з росіянином: у Харкові судитимуть воїна ЗСУ за держзраду

У Харкові військового ЗСУ підозрюють у держзраді.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. За їхніми даними, з серпня минулого року військовий вступив у змову з представником РФ.

В месенджері воїн надсилав жителю країни-агресорки місця дислокації підрозділів та військової техніки ЗСУ, секретну інформацію отриману під час службових нарад — бойові накази, загальний замисел запланованих дій частини, зазначили правоохоронці.

Військовому повідомили про підозру в держзраді (ч.2 ст.111 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.