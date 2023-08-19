«Проминировано буквально все» — харьковский командир о ситуации на фронте
Саперы на фронте работают под плотным огнем противника, а россияне нарушают Женевские конвенции, постоянно применяя дистанционное минирование.
«Противник, конечно, готовился к тому, что Силы обороны будут освобождать свою землю, поэтому проминировано буквально все. Также противник продолжает применять запрещенное Женевскими конвенциями дистанционное минирование – как противопехотное, так и противотанковое. Усеяно буквально все. Сейчас мощные мужественные парни саперы под плотным обстрелом противника (но во взаимодействии все же — артиллерия помогает в этом плане) делают проходы в минных заграждениях, что приводит к тому, что наши штурмовые группы могут приблизиться к противнику и выбить его с занимаемых позиций», — описал ситуацию на фронте, где сражается харьковская 92 ОМБр командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» Юрий Федоренко.
В эфире нацмарафона он сообщил, что уже встречал на передней линии роботизированную технику, которая занимается разминированием.
«Это направление только начало развиваться у нас в государстве. Но есть образцы, которые находятся за счет наших международных партнеров, применяются», — отметил Федоренко.
Он пояснил, что разминирование на фронте отличается от того, которое проводят на деоккупированных территориях.
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«Противник пытается обнаружить и поразить что угодно, что может провести разминирование и как следствие дать возможность нашим штурмовым группам продвинуться вперед. Именно поэтому, понимая, что нас намного меньше, чем противника, мы должны работать в направлении замещения определенных задач роботизированной техникой, средствами БПЛА и высокоточным оружием. Вот почему уже есть образцы. Это направление у нас в государстве развивается», — подчеркнул командир.
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 22:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы на фронте работают под плотным огнем противника, а россияне нарушают Женевские конвенции, постоянно применяя дистанционное минирование".