“Проміновано буквально все” – харківський командир про ситуацію на фронті

Сапери на фронті працюють під щільним вогнем противника, а росіяни порушують Женевські конвенції, постійно застосовуючи дистанційне мінування.

“Противник, звісно, готувався до того, що Сили оборони будуть звільняти свою землю, тому проміновано буквально все. Також противник продовжує застосовувати заборонене Женевськими конвенціями дистанційне мінування – як протипіхотне, так і протитанкове. Усіяно буквально все. Зараз потужні мужні хлопці сапери під щільним обстрілом противника (але у взаємодії усе ж – артилерія допомагає в цьому плані) роблять проходи в мінних загородженнях, що призводить до того, що наші штурмові групи можуть втягнутися, наблизитися до противника та вибити його із займаних позицій”, – описав ситуацію на фронті, де б’ється харківська 92 ОМБр командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” Юрій Федоренко.

В етері нацмарафону він повідомив, що вже зустрічав на передній лінії роботизовану техніку, яка займається розмінуванням.

“Цей напрямок тільки почав розвиватися у нас у державі. Але є як зразки, які знаходяться за рахунок наших міжнародних партнерів, застосовуються”, – зазначив Федоренко.

Він пояснив, що розмінування на фронті відрізняється від того, що проводять на деокупованих територіях.

“Противник намагається виявити та вразити будь-що, що спроможне провести розмінування та як наслідок дати можливість нашим штурмовим групам просунутися вперед. Саме тому, розуміючи, що нас численно менше, ніж противника, ми маємо працювати в напрямку заміщення певних задач роботизовано технікою, засобами БПЛА та високоточною зброєю. Саме тому вже є зразки. Цей напрямок у нас у державі розвивається”, – наголосив командир.