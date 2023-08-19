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Сырский показал, как на Купянском направлении уничтожили станцию РЭБ (видео)

Происшествия 09:10   19.08.2023
Оксана Горун
Сырский показал, как на Купянском направлении уничтожили станцию РЭБ (видео) Фото: скрин

Артиллерия 4-й отдельной танковой бригады на Купянском направлении успешно ударила по вражеской технике и блиндажу.

«Купянское направление. Работает артиллерия 4-й ОТБр. Враг уничтожается. Слава Украине», — подписал видео командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

На видео артиллерия 4 ОТб уничтожает вражеский блиндаж и станцию РЭБ несколькими успешными попаданиями.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 09:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерия 4-й отдельной танковой бригады на Купянском направлении успешно ударила по вражеской технике и блиндажу".