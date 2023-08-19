Live
  • Сб 19.08.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)

Події 09:10   19.08.2023
Оксана Горун
Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)

Артилерія 4-ї окремої танкової бригади на Куп’янському напрямку успішно вдарила по ворожій техніці та бліндажу.

Куп’янський напрямок. Працює артилерія 4-ї ОТБр. Ворог знищується. Тримаємо. Слава Україні“, – підписав відео командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

На відео артилерія 4 ОТб знищує ворожий бліндаж та станцію РЕБ кількома успішними влученнями.

Читайте також:  Сирський став почесним харків’янином – Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ЗСУ повідомили про п’ять атак ворога на Харківщині
У ЗСУ повідомили про п’ять атак ворога на Харківщині
19.08.2023, 09:53
“Збудували раз, збудуємо і вдруге”: Роганський м’ясокомбінат йде з Харківщини
“Збудували раз, збудуємо і вдруге”: Роганський м’ясокомбінат йде з Харківщини
18.08.2023, 22:33
Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)
Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)
19.08.2023, 09:10
Опівночі на Харківщині через обстріл зазнали поранень двоє – Синєгубов
Опівночі на Харківщині через обстріл зазнали поранень двоє – Синєгубов
19.08.2023, 08:51
Вночі у пожежі на Харківщині постраждали жінка та дитина – ДСНС
Вночі у пожежі на Харківщині постраждали жінка та дитина – ДСНС
19.08.2023, 08:27
Нічна атака “Шахедів”, обстріли та наступ на Харківщині: дані Генштабу
Нічна атака “Шахедів”, обстріли та наступ на Харківщині: дані Генштабу
19.08.2023, 07:33

Новини за темою:

09:10
Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)
08:00
У ISW спростували песимістичні оцінки контрнаступу на півдні Washington Post
07:33
Нічна атака “Шахедів”, обстріли та наступ на Харківщині: дані Генштабу
21:41
“Кидають на вокзалах і викрадають дітей”: ІПСО РФ про евакуацію на Харківщині
19:03
Ворог завдав 4 авіаудари по Харківщині та знов атакував біля Синьківки – ГШ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 09:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерія 4-ї окремої танкової бригади на Куп’янському напрямку успішно вдарила по ворожій техніці та бліндажу".