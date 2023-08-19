Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)

Артилерія 4-ї окремої танкової бригади на Куп’янському напрямку успішно вдарила по ворожій техніці та бліндажу.

“Куп’янський напрямок. Працює артилерія 4-ї ОТБр. Ворог знищується. Тримаємо. Слава Україні“, – підписав відео командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

На відео артилерія 4 ОТб знищує ворожий бліндаж та станцію РЕБ кількома успішними влученнями.