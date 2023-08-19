Сирський показав, як на Куп’янському напрямку знищили станцію РЕБ (відео)
Артилерія 4-ї окремої танкової бригади на Куп’янському напрямку успішно вдарила по ворожій техніці та бліндажу.
“Куп’янський напрямок. Працює артилерія 4-ї ОТБр. Ворог знищується. Тримаємо. Слава Україні“, – підписав відео командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
На відео артилерія 4 ОТб знищує ворожий бліндаж та станцію РЕБ кількома успішними влученнями.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерія 4-ї окремої танкової бригади на Куп’янському напрямку успішно вдарила по ворожій техніці та бліндажу".