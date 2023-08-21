На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о наступлении врага в районе Синьковки, а также дальнейшем уничтожении россиянами населенных пунктов области.
«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополи, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.
В целом по территории Украины за минувшие сутки армия РФ нанесла 29 авиаударов и произвела 43 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
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«За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях противника», — перечислили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о наступлении врага в районе Синьковки, а также дальнейшем уничтожении россиянами населенных пунктов области".