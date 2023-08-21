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На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб

Події 07:32   21.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про наступ ворога в районі Синьківки, а також подальше знищення росіянами населених пунктів області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Варварівка, Бударки, Землянки та Комісарове Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала 29 авіаударів і здійснила 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління та три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника”, – перерахували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 07:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про наступ ворога в районі Синьківки, а також подальше знищення росіянами населених пунктів області".