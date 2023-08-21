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В Харькове вышла книга о малоизвестных фактах из жизни Квитки-Основьяненко

Общество 14:59   21.08.2023
Оксана Якушко

В Харькове по инициативе Фонда Дениса Парамонова выпустили книгу «От Основы в Харьков» о жизни украинского драматурга Григория Квитки-Основьяненко.

По инициативе Фонда Дениса Парамонова к 180-летию со дня смерти драматурга Григория Квитки-Основьяненко издана книга «От Основы до Харькова». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает «Думка».

Как рассказали в Фонде, в книге говорится о малоизвестных фактах из жизни величайшего украинского драматурга. Автором издания является харьковский краевед и журналист Андрей Парамонов.

Сохранение украинской культуры и популяризация украинских художников является одним из направлений работы Фонда Дениса Парамонова.

Кроме этого, накануне с участием представителей Фонда Дениса Парамонова на могиле Григория Квитки-Основьяненко в Харькове увековечили его память.

«Украинский драматург родился в слободе Основа и это место сейчас входит в территорию Харькова. Мы должны чтить память о таких деятелям культуры, как Григорий Квитка-Основьяненко. Именно для этого при поддержке Фонда была издана книга «От Основы до Харькова», – подчеркнули в Фонде Дениса Парамонова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 14:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по инициативе Фонда Дениса Парамонова выпустили книгу «От Основы в Харьков» о жизни украинского драматурга Григория Квитки-Основьяненко.".