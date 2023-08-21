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У Харкові вийшла книга про маловідомі факти з життя Квітки-Основ’яненка

Суспільство 14:59   21.08.2023
Оксана Якушко

У Харкові з ініціативи Фонду Дениса Парамонова випустили книгу “Від Основи до Харкова” про життя українського драматурга Григорія Квітки-Основ’яненка.

За ініціативи Фонду Дениса Парамонова до 180-річниці з дня смерті драматурга Григорія Квітки-Основ’яненка видано книгу “Від Основи до Харкова”. Про це повідомили в пресслужбі Фонду, передає “Думка”.

Як розповіли в Фонді, в книзі йдеться про маловідомі факти з життя видатного українського драматурга. Автором видання є харківський краєзнавець і журналіст Андрій Парамонов.

Збереження української культури і популяризація українських митців є одним з напрямків роботи Фонду Дениса Парамонова.

 

Крім цього, напередодні за участю представників Фонду Дениса Парамонова на могилі Григорія Квітки-Основ’яненка у Харкова було вшановано його пам’ять.

“Український драматург народився у слободі Основа і ця місцина наразі входить до території Харкова. Ми маємо шанувати пам’ять про таких митців, як Григорій Квітка-Основ’яненко. Саме для цього за підтримки Фонду була видана книга “Від Основи до Харкова”, — підкреслили у Фонді Дениса Парамонова.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з ініціативи Фонду Дениса Парамонова випустили книгу “Від Основи до Харкова” про життя українського драматурга Григорія Квітки-Основ’яненка.".