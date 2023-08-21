В Харькове заменили 14 километров внутридомовых систем водоотведения

Ремонтные бригады комплекса «Харьковводоотведение» с начала года заменили 14 км коммуникаций в рамках подготовки объектов к осенне-зимнему периоду.

Как сообщил сегодня, 21 августа, начальник управления Валерий Харлан, бригады охватили техническими осмотрами более 5,5 тыс. из 6,2 тыс. домов.

«Кроме проведения замены сетей водоснабжения, во всех домах также проверили трубопроводы водоотведения и ливневых систем. Обновление технически изношенных канализационных сетей уже провели в 309 домах. Капитальная прочистка обеспечит надежность эксплуатации систем в зимний период и снизит аварийность», — отметил Валерий Харлан.

По его словам, на постоянном контроле находятся заявки на подключение услуг в восстановленных домах, которые планируются к заселению, а также создание комфортных условий для пребывания харьковчан в укрытиях. Такие обращения выполняют оперативно и в первую очередь.

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