На улице Сумской в Харькове заменили водовод
Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» завершили перекладку технически изношенного участка магистрали на ул. Сумской.
Об этом сегодня, 18 августа, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада.
«Чугунный трубопровод диаметром 200 мм был проложен еще до начала Второй мировой войны, а поэтому исчерпал свой технический ресурс. Поскольку магистраль также неоднократно попадала под обстрелы, руководство предприятия решило заменить участок трубопровода протяженностью 560 м», — отметил Николай Завада.
По его словам, в ходе работ коммунальщики также установили 15 задвижек, шесть пожарных гидрантов, построили 12 смотровых колодцев и заменили пять вводов в дома. Все это в комплексе позволило существенно повысить качество водоснабжения.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» завершили перекладку технически изношенного участка магистрали на ул. Сумской.".