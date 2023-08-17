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«Харьковводоканал» подготовил к зиме более 480 домов в Индустриальном районе

Общество 16:59   17.08.2023
Оксана Якушко
«Харьковводоканал» подготовил к зиме более 480 домов в Индустриальном районе

Бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Индустриального района комплекса «Харьковводоотведение» подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период 486 домов из 591-го, которые находятся в зоне их обслуживания.

Как сообщил сегодня, 17 августа, начальник участка Сергей Шеховцов, недавно ремонтники  заменили шестиметровый аварийный участок канализационного ввода в дом по пр. Индустриальному, 47.

«Продолжаем технические осмотры и плановые масштабные обновления изношенных внутридомовых сетей. Наметили капитальные замены в 60 домах, уже провели в 37-ми», — отметил  Сергей Шеховцов.

По его словам, всего в домах в Индустриальном районе уже переложили более 1 км систем водоснабжения и более 700 м — водоотведения. Ежедневно бригады выполняют более 20 заявок на устранение аварийных ситуаций.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 16:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Индустриального района комплекса «Харьковводоотведение» подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период 486 домов из 591-го, которые находятся в зоне их обслуживания.".