«Харьковводоканал» подготовил к зиме более 480 домов в Индустриальном районе

Бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Индустриального района комплекса «Харьковводоотведение» подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период 486 домов из 591-го, которые находятся в зоне их обслуживания.

Как сообщил сегодня, 17 августа, начальник участка Сергей Шеховцов, недавно ремонтники заменили шестиметровый аварийный участок канализационного ввода в дом по пр. Индустриальному, 47.

«Продолжаем технические осмотры и плановые масштабные обновления изношенных внутридомовых сетей. Наметили капитальные замены в 60 домах, уже провели в 37-ми», — отметил Сергей Шеховцов.

По его словам, всего в домах в Индустриальном районе уже переложили более 1 км систем водоснабжения и более 700 м — водоотведения. Ежедневно бригады выполняют более 20 заявок на устранение аварийных ситуаций.