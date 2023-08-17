«Харківводоканал» підготував до зими 480 будинків в Індустріальному районі
Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району комплексу «Харківводовідведення» підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 486 будинків з 591-го, що знаходяться у зоні їх обслуговування.
Як повідомив сьогодні, 17 серпня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, днями ремонтники замінили шестиметрову аварійну ділянку каналізаційного вводу в будинок на пр. Індустріальному, 47.
«Продовжуємо технічні огляди та планові масштабні оновлення зношених внутрішньобудинкових мереж. Запланували капітальні заміни у 60 будинках, вже виконали у 37-ми», – зазначив Сергій Шеховцов.
За його словами, загалом у будинках в Індустріальному районі вже переклали понад 1 км систем водопостачання та понад 700 м – водовідведення. Щодня бригади виконують понад 20 заявок на усунення аварійних ситуацій.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району комплексу «Харківводовідведення» підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 486 будинків з 591-го, що знаходяться у зоні їх обслуговування.".