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«Харківводоканал» підготував до зими 480 будинків в Індустріальному районі

Суспільство 16:59   17.08.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» підготував до зими 480 будинків в Індустріальному районі
Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району комплексу «Харківводовідведення» підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 486 будинків з 591-го, що знаходяться у зоні їх обслуговування.
Як повідомив сьогодні, 17 серпня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, днями ремонтники замінили шестиметрову аварійну ділянку каналізаційного вводу в будинок на пр. Індустріальному, 47.

«Продовжуємо технічні огляди та планові масштабні оновлення зношених внутрішньобудинкових мереж. Запланували капітальні заміни у 60 будинках, вже виконали у 37-ми», – зазначив Сергій Шеховцов.

За його словами, загалом у будинках в Індустріальному районі вже переклали понад 1 км систем водопостачання та понад 700 м – водовідведення. Щодня бригади виконують понад 20 заявок на усунення аварійних ситуацій.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району комплексу «Харківводовідведення» підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 486 будинків з 591-го, що знаходяться у зоні їх обслуговування.".