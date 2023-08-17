«Харківводоканал» підготував до зими 480 будинків в Індустріальному районі

Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району комплексу «Харківводовідведення» підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 486 будинків з 591-го, що знаходяться у зоні їх обслуговування.

Як повідомив сьогодні, 17 серпня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, днями ремонтники замінили шестиметрову аварійну ділянку каналізаційного вводу в будинок на пр. Індустріальному, 47.

«Продовжуємо технічні огляди та планові масштабні оновлення зношених внутрішньобудинкових мереж. Запланували капітальні заміни у 60 будинках, вже виконали у 37-ми», – зазначив Сергій Шеховцов.

За його словами, загалом у будинках в Індустріальному районі вже переклали понад 1 км систем водопостачання та понад 700 м – водовідведення. Щодня бригади виконують понад 20 заявок на усунення аварійних ситуацій.