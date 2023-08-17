У Харкові вже переклали понад 130 км тепломереж – Терехов
Фото: Харківська міськрада
Понад 130 км тепломереж з запланованих 220 км вже переклали у Харкові в межах підготовки міста до нового опалювального сезону.
Про це 17 серпня в етері національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, розповіли в мерії.
«У нас триває масштабне перекладання магістральних трубопроводів. Роботи йдуть за графіком. Вже перекладено більше 130 км магістралей з запланованих 220 км. Крім того, ремонтуємо ТЕЦ, котельні, щоб пройти опалювальний сезон на достойному рівні», – розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 130 км тепломереж з запланованих 220 км вже переклали у Харкові в межах підготовки міста до нового опалювального сезону.".