У Харкові вже переклали понад 130 км тепломереж – Терехов

Понад 130 км тепломереж з запланованих 220 км вже переклали у Харкові в межах підготовки міста до нового опалювального сезону.

Про це 17 серпня в етері національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, розповіли в мерії.

«У нас триває масштабне перекладання магістральних трубопроводів. Роботи йдуть за графіком. Вже перекладено більше 130 км магістралей з запланованих 220 км. Крім того, ремонтуємо ТЕЦ, котельні, щоб пройти опалювальний сезон на достойному рівні», – розповів Терехов.