В Харькове уже переложили более 130 км теплосетей – Терехов

Более 130 км теплосетей из запланированных 220 км уже переложили в Харькове в рамках подготовки города к новому отопительному сезону.

Об этом 17 августа в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, рассказали в мэрии.

«У нас продолжается масштабная перекладка магистральных трубопроводов. Работы идут по графику. Уже переложили более 130 км магистралей из 220 км. Кроме того, ремонтируем ТЭЦ, котельные, чтобы пройти отопительный сезон на достойном уровне», – рассказал Терехов.