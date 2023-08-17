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В Харькове уже переложили более 130 км теплосетей – Терехов

Общество 14:48   17.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове уже переложили более 130 км теплосетей – Терехов Фото: Харьковский горсовет

Более 130 км теплосетей из запланированных 220 км уже переложили в Харькове в рамках подготовки города к новому отопительному сезону.

Об этом 17 августа в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, рассказали в мэрии.

«У нас продолжается масштабная перекладка магистральных трубопроводов. Работы идут по графику. Уже переложили более 130 км магистралей из 220 км. Кроме того, ремонтируем ТЭЦ, котельные, чтобы пройти отопительный сезон на достойном уровне», – рассказал Терехов.

Читайте также: Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 14:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 130 км теплосетей из запланированных 220 км уже переложили в Харькове в рамках подготовки города к новому отопительному сезону.".