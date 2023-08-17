Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о договоренностях, достигнутых с городом-побратимом Нюрнбергом, который поможет в восстановлении ряда объектов.

«Мы договорились о восстановлении двух школ в городе Харькове. Кроме этого мы тоже получаем очень мощную поддержку от нашего города-побратима Нюрнберга, земли Бавария, я очень благодарен нашим международным партнерам, побратимам. Нюрнберг предоставил и автобусы, сейчас предоставляет насосные станции, мощные дизель-генераторы», — рассказал Терехов.

Он также ответил на вопрос ведущей марафона о смысле восстановления во время войны, когда отстроенное в любой момент вновь может попасть под вражеский обстрел.

«Мы не можем ждать. Мы должны все восстанавливать, — заявил Терехов. — В прошлом году мы отстроили 200 многоэтажек. Мы не останавливаемся и в этом году — несмотря на войну, несмотря на определенный дефицит бюджета города, мы восстанавливаем дома харьковчан, потому что люди хотят возвращаться в свои дома. Кроме этого, нам очень нужно отстраивать школы, детские сады, больницы, чтобы мы не останавливались в нашей работе по восстановлению Харькова».