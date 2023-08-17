Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о договоренностях, достигнутых с городом-побратимом Нюрнбергом, который поможет в восстановлении ряда объектов.
«Мы договорились о восстановлении двух школ в городе Харькове. Кроме этого мы тоже получаем очень мощную поддержку от нашего города-побратима Нюрнберга, земли Бавария, я очень благодарен нашим международным партнерам, побратимам. Нюрнберг предоставил и автобусы, сейчас предоставляет насосные станции, мощные дизель-генераторы», — рассказал Терехов.
Он также ответил на вопрос ведущей марафона о смысле восстановления во время войны, когда отстроенное в любой момент вновь может попасть под вражеский обстрел.
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«Мы не можем ждать. Мы должны все восстанавливать, — заявил Терехов. — В прошлом году мы отстроили 200 многоэтажек. Мы не останавливаемся и в этом году — несмотря на войну, несмотря на определенный дефицит бюджета города, мы восстанавливаем дома харьковчан, потому что люди хотят возвращаться в свои дома. Кроме этого, нам очень нужно отстраивать школы, детские сады, больницы, чтобы мы не останавливались в нашей работе по восстановлению Харькова».
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о договоренностях, достигнутых с городом-побратимом Нюрнбергом, который поможет в восстановлении ряда объектов".