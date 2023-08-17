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Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны

Мир 09:59   17.08.2023
Оксана Горун
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о договоренностях, достигнутых с городом-побратимом Нюрнбергом, который поможет в восстановлении ряда объектов.

«Мы договорились о восстановлении двух школ в городе Харькове. Кроме этого мы тоже получаем очень мощную поддержку от нашего города-побратима Нюрнберга, земли Бавария, я очень благодарен нашим международным партнерам, побратимам.  Нюрнберг предоставил и автобусы, сейчас предоставляет насосные станции, мощные дизель-генераторы», — рассказал Терехов.

Он также ответил на вопрос ведущей марафона о смысле восстановления во время войны, когда отстроенное в любой момент вновь может попасть под вражеский обстрел.

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«Мы не можем ждать. Мы должны все восстанавливать, — заявил Терехов. — В прошлом году мы отстроили 200 многоэтажек. Мы не останавливаемся и в этом году — несмотря на войну, несмотря на определенный дефицит бюджета города, мы восстанавливаем дома харьковчан, потому что люди хотят возвращаться в свои дома. Кроме этого, нам очень нужно отстраивать школы, детские сады, больницы, чтобы мы не останавливались в нашей работе по восстановлению Харькова».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 09:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о договоренностях, достигнутых с городом-побратимом Нюрнбергом, который поможет в восстановлении ряда объектов".