Терехов пояснив, навіщо відбудовувати Харків просто під час війни

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про домовленості, які досягнуті з містом-побратимом Нюрнбергом, що допоможе у відновленні низки об’єктів.

“Ми домовилися щодо відбудови двох шкіл у місті Харкові. Крім цього ми теж отримуємо дуже потужну підтримку від нашого міста-побратима Нюрнберга, землі Баварія, я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, побратимам. Нюрнберг надав і автобуси, зараз надає насосні станції, потужні дизель-генератори“, – розповів Терехов.

Він також відповів на запитання ведучої марафону про сенс відновлення під час війни, коли відбудоване будь-якої миті знову може потрапити під ворожий обстріл.

“Ми не можемо чекати. Ми повинні все відновлювати, — заявив Терехов. — Минулого року ми відбудували 200 багатоповерхівок. Ми не зупиняємося й у цьому році – попри війну, попри певний дефіцит бюджету міста, але ми відбудовуємо будинки харків’ян, бо люди хочуть повертатися до своїх домівок. Крім цього, нам дуже потрібно відбудовувати школи, дитячі садочки, лікарні, щоб ми не зупинялися в нашій роботі по відбудові Харкова“.