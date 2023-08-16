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План відбудови Харкова буде не за Фостером, а «за старим шаблоном» – ХАЦ

Суспільство 14:33   16.08.2023
Оксана Якушко
План відбудови Харкова буде не за Фостером, а «за старим шаблоном» – ХАЦ

Співробітництво над проектом відновлення Харкова за участю Нормана Фостера та змінами в генплані міста припинили ще взимку, кажуть архітектори, які працювали над ним. Для порівняння: у Миколаєві вирує робота – і там уже зробили додаток до оновленого генплану, пише ХАЦ.

У квітні 2022 року Харків та Миколаїв стали “пілотними” містами, які обрали для відновлення в межах міжнародного проєкту під егідою Європейської економічної комісії ООН.

 

Харківський мер Ігор Терехов, виступаючи онлайн на форумі мерів під егідою ООН, запропонував відомому британському архітектору Норману Фостеру працювати над відновленням Харкова. Той погодився.

До роботи долучився фонд Фостера з офісом у Мадриді. Невдовзі для співпраці з ним міськрада сформувала робочу групу харківських архітекторів і не тільки. Очолив її Дмитро Фоменко, керівник архітектурного бюро “Арте”, яке, зокрема, розробляло дизайн ресторану в саду імені Шевченка та будинку в Лісопарку, замовниками якого є близькі родичі Терехова.

 

До робочої групи від Харкова також увійшли Максим Розенфельд, Юрій Спасов, Ольга Клейтман, Володимир Новгородов, Сергій Ільченко, Олександр Струльов, Костянтин Критський і Віктор Зайденберг.

14 грудня харківські архітектори дали першу пресконференцію. Максим Розенфельд озвучив концепцію Харкова як “міста-фронтира”. Згодом у фонді Фостера оприлюднили інформацію про п’ять пілотних проєктів (спадщина, ріки, промисловість, житло та науковий квартал), на основі яких розроблятимуть оновлений генплан.

2 лютого, напередодні зустрічі Терехова із представниками ЗМІ, в інтернеті з’явилися “Стартові положення нової стратегії розвитку Харкова як необхідна частина Генплану”. У харківській робочій групі архітекторів тоді запевнили, що це не фінальна редакція. Сьогодні керівник групи Дмитро Фоменко називає цей документ підсумком роботи з фондом Фостера.

У квітні 2023 року департамент містобудування та архітектури Харківської міськради оголосив тендер на проведення містобудівного моніторингу на 3,7 млн грн. За тендерною документацією, ціль — «обґрунтування необхідності внесення змін до генерального плану Харкова та оновлення даних містобудівного кадастру».

Виграло тендер КП «Харківський архітектурно-проєктний центр». Очолює його Олена Головачова, яка раніше працювала у головного архітектора міста Тетяни Поліванової та «пройшла школу Поліванової».

Архітекторка, учасниця харківської робочої групи Ольга Клейтман стверджує, що співпрацю над проєктом припинили ще взимку, а робота “може десь і відбувається, але кулуарно”.

“Ця група не збирається, у той час як, наприклад, у Миколаєві кипить робота — вони вже зробили додаток до генплану, — розповідає Клейтман. — Дмитро [Фоменко] наголосив, що закриває цей проєкт і починає новий”.

Дмитро Фоменко визнає, що це не той результат, на який сподівалися архітектори, а їхні напрацювання переможець тендеру ігнорує і «йде за старим шаблоном».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 14:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітництво над проектом відновлення Харкова за участю Нормана Фостера та змінами в генплані міста припинили ще взимку, кажуть архітектори, які працювали над ним. Для порівняння: у Миколаєві вирує робота – і там уже зробили додаток до оновленого генплану, пише ХАЦ.".