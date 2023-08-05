Терехов спрогнозував, скільки жителів буде в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю Наталії Мосейчук повідомив, що новий генплан міста складають із розрахунку на суттєве збільшення кількості населення.

“У нас зараз йде четверта хвиля повернення людей. Зараз у Харкові 1,2 млн жителів”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що зараз місто населене неоднорідно.

“Є райони, в яких небагато мешканців, а є переповнені райони. І, крім цього, у нас дуже багато вимушених переселенців. Їм сподобався Харків”, – зазначив мер.

При цьому Терехов вважає, що надалі кількість мешканців у Харкові зросте та навіть перевищить довоєнні показники.

“Місто буде 2,5 млн жителів”, – заявив міський голова, розповідаючи про плани відновлення та новий генплан Харкова.

За словами Терехова, майбутнє міста планують, виходячи з того, що воно залишиться науковим та студентським центром. А також – індустріальним містом та місцем роботи фахівців IT-сфери.

“Буде військова індустрія. І енергетична. Енергетичне обладнання ми виготовляємо. Буде потужний індустріальний центр”, – вважає мер.