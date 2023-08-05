Терехов спрогнозував, скільки жителів буде в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю Наталії Мосейчук повідомив, що новий генплан міста складають із розрахунку на суттєве збільшення кількості населення.
“У нас зараз йде четверта хвиля повернення людей. Зараз у Харкові 1,2 млн жителів”, – сказав Терехов.
Він зазначив, що зараз місто населене неоднорідно.
“Є райони, в яких небагато мешканців, а є переповнені райони. І, крім цього, у нас дуже багато вимушених переселенців. Їм сподобався Харків”, – зазначив мер.
При цьому Терехов вважає, що надалі кількість мешканців у Харкові зросте та навіть перевищить довоєнні показники.
“Місто буде 2,5 млн жителів”, – заявив міський голова, розповідаючи про плани відновлення та новий генплан Харкова.
За словами Терехова, майбутнє міста планують, виходячи з того, що воно залишиться науковим та студентським центром. А також – індустріальним містом та місцем роботи фахівців IT-сфери.
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“Буде військова індустрія. І енергетична. Енергетичне обладнання ми виготовляємо. Буде потужний індустріальний центр”, – вважає мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю Наталії Мосейчук повідомив, що новий генплан міста складають із розрахунку на суттєве збільшення кількості населення".