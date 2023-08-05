Терехов спрогнозировал, сколько жителей будет в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Наталье Мосейчук сообщил, что новый генплан города составляют из расчета на существенное увеличение количества населения.

«У нас сейчас идет четвертая волна возвращения людей. Сейчас в Харькове 1,2 млн жителей», — сказал Терехов.

Он отметил, что сейчас город населен неоднородно.

«Есть районы, в которых немного жителей, а есть переполненные районы. И, кроме этого, у нас очень много вынужденных переселенцев. Им понравился Харьков», — отметил мэр.

При этом Терехов считает, что в дальнейшем количество жителей в Харькове возрастет и даже превысит довоенные показатели.

«Город будет 2,5 млн жителей», — заявил городской голова, рассказывая о планах восстановления и новом генплане Харькова.

По словам Терехова, будущее города планируют, исходя из того, что он останется научным и студенческим центром. А также — индустриальным городом и местом работы специалистов IT-сферы.

«Будет военная индустрия. И энергетическая. Энергетическое оборудование мы производим. Будет мощный индустриальный центр», — считает мэр.