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Терехов спрогнозировал, сколько жителей будет в Харькове

Общество 09:40   05.08.2023
Оксана Горун
Терехов спрогнозировал, сколько жителей будет в Харькове Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Наталье Мосейчук сообщил, что новый генплан города составляют из расчета на существенное увеличение количества населения.

«У нас сейчас идет четвертая волна возвращения людей. Сейчас в Харькове 1,2 млн жителей», — сказал Терехов.

Он отметил, что сейчас город населен неоднородно.

«Есть районы, в которых немного жителей, а есть переполненные районы. И, кроме этого, у нас очень много вынужденных переселенцев. Им понравился Харьков», — отметил мэр.

При этом Терехов считает, что в дальнейшем количество жителей в Харькове возрастет и даже превысит довоенные показатели.

«Город будет 2,5 млн жителей», — заявил городской голова, рассказывая о планах восстановления и новом генплане Харькова.

По словам Терехова, будущее города планируют, исходя из того, что он останется научным и студенческим центром. А также — индустриальным городом и местом работы специалистов IT-сферы.

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«Будет военная индустрия. И энергетическая. Энергетическое оборудование мы производим. Будет мощный индустриальный центр», — считает мэр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 09:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Наталье Мосейчук сообщил, что новый генплан города составляют из расчета на существенное увеличение количества населения".