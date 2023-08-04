Два года нужно, чтобы восстановить все разрушенные здания в Харькове – Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во время интервью Наталье Мосейчук.

В Харькове около 3,5 тысячи разрушенных жилых домов. Их при полном финансировании можно реально восстановить за 2 года, сообщил Терехов.

«За год – это коммунистические планы. 2 года нужно, потому что это инфраструктура, школы, садики», — объяснил Терехов.

Бомбоубежища на Северной Салтовке будут делать рядом с многоэтажками или хрущевками, если структура здания не предусматривает укрытия, отметил мэр.

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