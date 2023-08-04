Два года нужно, чтобы восстановить все разрушенные здания в Харькове – Терехов
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во время интервью Наталье Мосейчук.
В Харькове около 3,5 тысячи разрушенных жилых домов. Их при полном финансировании можно реально восстановить за 2 года, сообщил Терехов.
«За год – это коммунистические планы. 2 года нужно, потому что это инфраструктура, школы, садики», — объяснил Терехов.
Бомбоубежища на Северной Салтовке будут делать рядом с многоэтажками или хрущевками, если структура здания не предусматривает укрытия, отметил мэр.
Читайте также: Для жителей Северной Салтовки подготовят поликлинику в Харькове
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Два года нужно, чтобы восстановить все разрушенные здания в Харькове – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во время интервью Наталье Мосейчук.".