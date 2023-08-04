Два роки потрібно, щоб відновити усі зруйновані будівлі в Харкові – Терехов
Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив під час інтерв’ю Наталії Мосейчук.
У Харкові близько 3,5 тисяч зруйнованих житлових будинків. Їх за повного фінансування реально відновити за 2 роки, повідомив Терехов.
«За рік – це комуністичні плани. 2 роки потрібно, бо це інфраструктура, школи, садки», – пояснив Терехов.
Бомбосховища на Північній Салтівці робитимуть поряд із багатоповерхівками чи хрущовками, якщо структура будівлі не передбачає укриття, зазначив мер.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив під час інтерв’ю Наталії Мосейчук.".