Live
  • Чт 25.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.47
  • EUR 42.18

У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів

Суспільство 08:46   25.04.2024
Оксана Горун
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів

Громадське обговорення щодо перейменування 161 топоніму проводиться в Харкові, повідомила пресслужба мерії.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором. Серед пропозицій: вулицю Верещагіна назвати вулицею Мирослава Скорика, провулок Воробйова – узвозом Скрипниківським, вулицю Карамзіна – вулицею Славетною, а провулок Красноярський – провулком Юрія Вороного (на честь українського хірурга, який вперше у світі здійснив трансплантацію нирки).

Крім того, вулицю Ломоносова пропонують перейменувати на вулицю Ліричну, вулицю Толстого – на вулицю Миротворчу, в’їзд Челюскінців 3-й – на в’їзд Євгена Гребінки, а провулок Дивногірський – на провулок Яблонської (на честь української художниці, Героя України).

Читайте також: Харків’яни можуть обрати нову назву для станції “Пушкінська”: є три варіанти

Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій – до 26 квітня.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ATACMS до 300 км в Україні з березня: ISW повідомив, де їх використовували
ATACMS до 300 км в Україні з березня: ISW повідомив, де їх використовували
25.04.2024, 09:32
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
25.04.2024, 08:46
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Головні новини Харкова 25 квітня: наслідки обстрілів, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 25 квітня: наслідки обстрілів, зведення Генштабу
25.04.2024, 08:39
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Армія РФ “пожвавилася” на Куп’янському напрямку: дані Машовця (мапи)
Армія РФ “пожвавилася” на Куп’янському напрямку: дані Машовця (мапи)
25.04.2024, 07:34

Новини за темою:

13:38
Скільки магазинів, аптек і ринків працюють у Харкові, коли відключають світло
10:18
Семеро віцемерів Харкова заробляють більше Терехова – аналітики
09:21
У Харкові зменшили прапор України на центральному флагштоку (фото)
15:23
Комунальники затримали грабіжника, який напав на жінку в Харкові
10:35
Ціни на молоді овочі в Харкові: аналіз мерії

Ви читали новину: «У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадське обговорення щодо перейменування 161 топоніму проводиться в Харкові, повідомила пресслужба мерії".