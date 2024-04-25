У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
Громадське обговорення щодо перейменування 161 топоніму проводиться в Харкові, повідомила пресслужба мерії.
Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором. Серед пропозицій: вулицю Верещагіна назвати вулицею Мирослава Скорика, провулок Воробйова – узвозом Скрипниківським, вулицю Карамзіна – вулицею Славетною, а провулок Красноярський – провулком Юрія Вороного (на честь українського хірурга, який вперше у світі здійснив трансплантацію нирки).
Крім того, вулицю Ломоносова пропонують перейменувати на вулицю Ліричну, вулицю Толстого – на вулицю Миротворчу, в’їзд Челюскінців 3-й – на в’їзд Євгена Гребінки, а провулок Дивногірський – на провулок Яблонської (на честь української художниці, Героя України).
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Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися тут.
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій – до 26 квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадське обговорення щодо перейменування 161 топоніму проводиться в Харкові, повідомила пресслужба мерії".