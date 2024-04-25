Live
  • Чт 25.04.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.47
  • EUR 42.18

В Харькове предлагают переименовать еще более 160 топонимов

Общество 08:46   25.04.2024
Оксана Горун
В Харькове предлагают переименовать еще более 160 топонимов

Общественное обсуждение о переименовании 161 топонима проводится в Харькове, сообщила пресс-служба мэрии.

Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Среди предложений: улицу Верещагина назвать улицей Мирослава Скорика, переулок Воробьева — спуском Скрипниковским, улицу Карамзина — улицей Славной, а переулок Красноярский — переулком Юрия Вороного (в честь украинского хирурга, впервые в мире осуществившего трансплантацию почки).

Кроме того, улицу Ломоносова предлагают переименовать в улицу Лирическую, улицу Толстого – в улицу Миротворческую, въезд Челюскинцев 3-й — во въезд Евгения Гребенки, а переулок Дивногорский — в переулок Яблонской (в честь украинской художницы, Героя Украины).

Читайте также: Харьковчане могут выбрать новое название для “Пушкинской”: есть три варианта

Подробнее со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.

Представить предложения (замечания) по переименованию топонимов можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68. Срок подачи предложений — до 26 апреля.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 25 апреля: последствия обстрелов, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 25 апреля: последствия обстрелов, сводка Генштаба
25.04.2024, 08:39
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля
24.04.2024, 15:14
Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)
Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)
24.04.2024, 15:33
Дожди и грозы. Какой будет погода 25 апреля в Харькове и области
Дожди и грозы. Какой будет погода 25 апреля в Харькове и области
24.04.2024, 20:31
Вечером и ночью россияне били по Харьковщине из РСЗО и сбросили КАБы
Вечером и ночью россияне били по Харьковщине из РСЗО и сбросили КАБы
25.04.2024, 08:03
ATACMS до 300 км в Украине с марта: ISW сообщил, где их использовали
ATACMS до 300 км в Украине с марта: ISW сообщил, где их использовали
25.04.2024, 09:32

Новости по теме:

13:38
Сколько магазинов, аптек и рынков работают в Харькове, когда отключают свет
10:18
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
09:21
В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
15:23
Коммунальщики задержали грабителя, напавшего на женщину в Харькове
10:35
Цены на молодые овощи в Харькове: анализ мэрии

Вы читали новость: «В Харькове предлагают переименовать еще более 160 топонимов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общественное обсуждение о переименовании 161 топонима проводится в Харькове, сообщила пресс-служба мэрии".