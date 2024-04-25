В Харькове предлагают переименовать еще более 160 топонимов

Общественное обсуждение о переименовании 161 топонима проводится в Харькове, сообщила пресс-служба мэрии.

Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Среди предложений: улицу Верещагина назвать улицей Мирослава Скорика, переулок Воробьева — спуском Скрипниковским, улицу Карамзина — улицей Славной, а переулок Красноярский — переулком Юрия Вороного (в честь украинского хирурга, впервые в мире осуществившего трансплантацию почки).

Кроме того, улицу Ломоносова предлагают переименовать в улицу Лирическую, улицу Толстого – в улицу Миротворческую, въезд Челюскинцев 3-й — во въезд Евгения Гребенки, а переулок Дивногорский — в переулок Яблонской (в честь украинской художницы, Героя Украины).

Подробнее со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.

Представить предложения (замечания) по переименованию топонимов можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68. Срок подачи предложений — до 26 апреля.