Live
  • Нд 14.04.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

Харків під ударом “шахедів” – Терехов

Події 00:15   14.04.2024
Оксана Якушко
Харків під ударом “шахедів” – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські БпЛА.

“Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом “шахедів”, – попередив Терехов.

Раніше Нацполіція та начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередили про загрозу ударів російських БпЛА.

Читайте також: Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вибухи у Харкові, місто атакують дрони та ракети
Вибухи у Харкові, місто атакують дрони та ракети
14.04.2024, 00:36
Харків під ударом “шахедів” – Терехов
Харків під ударом “шахедів” – Терехов
14.04.2024, 00:15
Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА
Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА
13.04.2024, 23:50
Перші тюльпани зацвіли в парку Харкова (фото)
Перші тюльпани зацвіли в парку Харкова (фото)
13.04.2024, 22:49
Головні новини Харкова 13.04: росіяни атакували “швидку”, поранений водій
Головні новини Харкова 13.04: росіяни атакували “швидку”, поранений водій
13.04.2024, 23:23
Хмарно, але тепло. Якою буде погода 14 квітня у Харкові та області
Хмарно, але тепло. Якою буде погода 14 квітня у Харкові та області
13.04.2024, 20:58

Новини за темою:

03:47
У Харкові пошкоджені шість багатоповерхівок: за даними поліції, бив Shahed
14:03
Як почуваються четверо постраждалих через атаку «Шахедами» по Харкову
13:11
У Харкові розмінування на кладовищі, вночі там впав «шахед» (оновлено, фото)
09:14
19-річний чоловік постраждав внаслідок удару «шахеда» по Харкову
08:44
Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених

Ви читали новину: «Харків під ударом “шахедів” – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 00:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські БпЛА.".