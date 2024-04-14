Харків під ударом “шахедів” – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські БпЛА.
“Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом “шахедів”, – попередив Терехов.
Раніше Нацполіція та начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередили про загрозу ударів російських БпЛА.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, Ігор Терехов, БПЛА, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 00:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські БпЛА.".